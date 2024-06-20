ارتفاع تدريجى.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء

حالة الطقس الأيام المقبلة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر بداية من غدٍ الجمعة 21 يونيو 2024 وحتى الأربعاء 26 يونيو 2024.

وتوقعت الاستمرار في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية ، ومائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 38 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 30.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 29.

درجات الحرارة السب:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 38 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 41 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 29.

درجات الحرارة الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 39 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 31.

درجات الحرارة الإثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 40 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 41 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 31.

درجات الحرارة الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 40 الصغرى 28.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 44 الصغرى 31.

درجات الحرارة الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 39 الصغرى 28.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 40 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 44 الصغرى 31.