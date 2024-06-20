زراعة 360 ألف شجرة في 17 محافظة (شاهد)

قال عمرو الديب، مؤسسة مبادرة "شجرها"، إن هدفه هو نشر ثقافة زراعة الأشجار في القاهرة والمحافظات.

مبادرة 100 مليون شجرة

وأوضح الديب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية الأولى، أن المبادرة تاتي بالتعاون مع مبادرة 100 مليون شجرة، مؤكدًا أن زراعة الشجر المثمر فكرة انتشرت بشكل كبير جدًا وبدأت من مدينة العبور في عام 2016.

ونوه إلى أنه جرى زراعة 360 ألف شجرة في 17 محافظة، وهناك بعض الدول العربية تشارك في المبادرة، بالإضافة إلى فريق عمل متطوع بمشاركة 100 مؤسسة وشركة.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال للحديقة والمعاينة على الطبيعة.

وأكدت اللجنة عدم صحة الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الاوناش الذي يقوم بتهذيب الاشجار وليس تقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.

تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان

ومن ناحيته أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة " انه جاري عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر ومرفق صور لما قبل وبعد التهذيب مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع اثري وتراثي في حديقتي الحيوان والاورمان وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمبة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

ويطالب المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة، كما يهيب التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.