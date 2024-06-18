وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسوان مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وجهود المحافظة في زراعة الأشجار بالطرقات العامة والحدائق ضمن مبادرة الرئاسية "100مليون شجرة".

وتهدف مبادرة 100 مليون شجرة إلى زيادة المساحة الخضراء وخلق متنفس للمواطنين ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التى تضرب العالم، والحد من الاحتباس الحراري والعمل على تحسين البيئة وتنقية الهواء وتحسين جودته ومواجهة التلوث وتم التركيز على زراعة الأشجار الخشبية والزينة والمثمرة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار التواصل مع المحافظات والجهات المختصة من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية

كما يأتي ذلك استكمالاً لجهود أجهزة الدولة لمعدلات الإنجاز التى حققتها مبادرة 100 مليون شجرة، ووفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، وبالمتابعة المستمرة في هذا الشأن

من جهته وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف أعمال زيادة المسطحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار بالطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية والمؤسسات المختلفة داخل مختلف المراكز والمدن لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ أسوان أن الإهتمام بالمحور البيئى يهدف إلى الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين والزائرين للحد من إرتفاع درجات الحرارة، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وفي السياق أوضح المهندس محمد حسن مدير الحدائق بمحافظة أسوان أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان يجري العمل على قدم وساق لزيادة المساحات المنزرعة بالأشجار من خلال أنواع وأصناف متنوعة من أشجار الظل أو المثمرة والتى يتم زراعتها فى مختلف أنحاء المحافظة.



