محافظ أسوان: زراعة الأشجار بالطرق والشوارع لزيادة المسطحات الخضراء

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بتكثيف أعمال زيادة المسطحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار بالطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية والمؤسسات المختلفة داخل مختلف المراكز والمدن لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد عطية على أن الإهتمام بالمحور البيئى يهدف إلى الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين والزائرين للحد من إرتفاع درجات الحرارة، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن مدير الحدائق بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لزيادة المساحات المنزرعة بالأشجار من خلال أنواع وأصناف متنوعة من أشجار الظل أو المثمرة والتى يتم زراعتها فى مختلف أنحاء المحافظة ، لافتاً إلى أن ذلك يتكامل مع ملحمة التطوير والتجميل والبانوراما الحضارية التى تشهدها عروس المشاتى طبقاً للرؤية الشاملة للواء أشرف عطية لتعم كل مكان من أجل إضفاء المظهر الجمالى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة .