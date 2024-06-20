الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات الحرارة في أول أيام فصل الصيف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البلاد تشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من التقلبات الجوية.

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال الموجة الأخيرة كانت يومي الجمعة والسبت:

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميين أحمد دياب وعبيدة أمير، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال الموجة الأخيرة كانت يومي الجمعة والسبت قبل العيد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال فترة العيد كانت تشهد أجواءً ليست مرتفعة الحرارة، ولكن نسبة الرطوبة ارتفعت ووصلت في بعض المناطق لـ90%.

البلاد تسجل اليوم 38 درجة:

ولفتت إلى أن البلاد تسجل اليوم 38 درجة، وأن الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية من اليوم، وأن درجات الحرارة للأسبوع المقبل ستستمر 38، وبعد ذلك ستسجل درجات الحرارة 40 درجة.

ونوهت منار غانم إلى أن فصل الصيف بدأ بالفعل، اليوم الخميس، وأن أعلى درجات الحرارة تسجل في فصل الربيع، وليس في فصل الصيف، ولذلك على الجميع عدم القلق من الارتفاع في درجات الحرارة.

جدير بالذكر أن الدكتورة منار غانم، ذكرت أمس أن درجات الحرارة ما زالت تتراوح حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة استمرار حركة الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، إذ إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يغطي مساحات كبيرة للغاية من شبه الجزيرة العربية ومناطق من آسيا، كما يمر على البحر المتوسط، وبالتالي يؤدي إلى اعتدال قيم درجات الحرارة مع تحملها كميات كبيرة من بخار المياه، لذلك ترتفع نسب الرطوبة.

وأضافت «غانم»، أن نسب الرطوبة تزداد بشكل كبير خلال فترة النهار، إذ تتجاوز 85% وأحيانًا 90% في الأماكن الساحلية، بينما تصل إلى 80% في القاهرة الكبرى، وهذا ما يجعل الطقس نهارًا شديد الحرارة برغم حدوث تراجع عام في قيم درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتابعت، أن الطقس على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون من مائل للحرارة إلى حار خلال فترة النهار، إذ إنها أقل المناطق في قيم درجات الحرارة، وتسجل من 30 إلى 31 درجة مئوية، متوقعة حدوث مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة ليلًا مع نشاط نسبي للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا/ الساعة.