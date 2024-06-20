تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بالإمارات اليوم الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس بدولة الإمارات.

وأوضح الوطني للأرصاد أن يكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وأضاف المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:38، والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 07:17

وتابع، بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والثاني عند الساعة 19:46 والجزر الأول عند الساعة 14:45 والثاني عند الساعة 02:44

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 46 32 70 10

دبي 45 33 50 15

الشارقة 45 31 55 15

عجمان 43 33 60 20

أم القيوين 41 30 55 20

رأس الخيمة 45 31 75 15

الفجيرة 43 33 85 10

العـين 48 31 35 10

ليوا 49 30 80 10

الرويس 48 31 70 15

السلع 48 30 75 20

دلـمـا 42 31 70 30

طنب الكبرى 39 32 80 45

طنب الصغرى 39 32 80 45

أبو موسى 39 32 80 45