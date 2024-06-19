الأرصاد: غدًا بداية فصل الصيف (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت تتراوح حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة استمرار حركة الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، إذ إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يغطي مساحات كبيرة للغاية من شبه الجزيرة العربية ومناطق من آسيا كما يمر على البحر المتوسط، وبالتالي يؤدي إلى اعتدال قيم درجات الحرارة مع تحملها كميات كبيرة من بخار المياه، لذلك ترتفع نسب الرطوبة.

نسب الرطوبة تزداد بشكل كبير خلال فترة النهار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن نسب الرطوبة تزداد بشكل كبير خلال فترة النهار، إذ تتجاوز 85% وأحيانا 90% في الأماكن الساحلية، بينما تصل إلى 80% في القاهرة الكبرى، وهذا ما يجعل الطقس نهارا شديد الحرارة برغم حدوث تراجع عام في قيم درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

الطقس على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون من مائل للحرارة

وتابعت، أن الطقس على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون من مائل للحرارة إلى حار خلال فترة النهار، إذ إنها أقل المناطق في قيم درجات الحرارة، وتسجل من 30 إلى 31 درجة مئوية، متوقعة حدوث مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة ليلا مع نشاط نسبي للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا/ الساعة.

وأكدت، وجود اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرة إلى ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط ولكنه لا يتجاوز 2 متر، بينما البحر الأحمر لا يزيد عن 2 وربع متر، وبالتالي هما مؤهلان لكافة أعمال الصيد والملاحة والتنزه.

ولفتت، إلى أن غدًا الخميس سيكون البداية الفلكية لفصل الصيف بتعامد الشمس على مدار السرطان، والذي سوف يستمر قرابة الثلاثة أشهر، موضحة أنه على الرغم من كون الصيف هو الفصل الأعلى في قيم درجات الحرارة إلا أن الربيع سجل أعلى قيم في درجات الحرارة على مدار العام كله، وهذا الأمر يرجع إلى كون أغلب مصادر الكتل الهوائية تأتي من الصحراء.