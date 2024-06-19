الكاي جندوجان رجل مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024

حصل الكاي جندوجان على لقب رجل مباراة ألمانيا والمجر التي أقيمت اليوم على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وسجل جندوجان هدف ألمانيا الثاني في المباراة عند الدقيقة 67، بينما كان جمال موسيالا هدف التقدم للماكينات الألمانية في الدقيقة 22 من الشوط الأول، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

أرقام جندوجان في مباراة ألمانيا والمجر

• 51 مرة لمس الكرة

• 38/45 تمريرة

• سجل هدف

• صنع هدف

• 2 التسديدات

• 2 صناعة الفرص

• 1 صنع فرصة محققة للتسجيل

• 100% كرات طويلة

حصل على أعلى لاعب تقييم في المباراة (8.4/10)

ألمانيا أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024

بهذا الانتصار يعزز منتخب ألمانيا صدارته لجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 والمقامة على ارضها.