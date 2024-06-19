الأربعاء 19 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب ألمانيا أمام المجر.. هافيرتز يقود الهجوم

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

أعلن المدير الفني جوليان ناجيلسمان تشكيل منتخب ألمانيا في مواجهة المجر بالمباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

txt

يورو 2024.. جواهر منتخب ألمانيا يكتبون تاريخًا جديدًا أمام اسكتلندا

txt

يورو 2024.. منتخب ألمانيا يقسو على إسكتلندا بخماسية في افتتاحية أمم أوروبا

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ميتلستاد، جوناثان تاه، أنتونيو روديجر، جوشوا كيميتش.

وسط الملعب: توني كروس، روبيرت أندريخ.

وسط الملعب الهجومي: فلوريان فيرتز، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

يدخل منتخب ألمانيا المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على اسكوتلندا بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى على ملعب أليانز أرينا، ويتربع الماكينات على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

الجريدة الورقية