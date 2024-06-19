تشكيل منتخب ألمانيا أمام المجر.. هافيرتز يقود الهجوم

أعلن المدير الفني جوليان ناجيلسمان تشكيل منتخب ألمانيا في مواجهة المجر بالمباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ميتلستاد، جوناثان تاه، أنتونيو روديجر، جوشوا كيميتش.

وسط الملعب: توني كروس، روبيرت أندريخ.

وسط الملعب الهجومي: فلوريان فيرتز، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

يدخل منتخب ألمانيا المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على اسكوتلندا بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى على ملعب أليانز أرينا، ويتربع الماكينات على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.