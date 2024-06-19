"قال في حقي" .. بسمة بوسيل تطلق أحدث أعمالها الغنائية

أطلقت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "قال في حقي"، عبر قناتها في موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية.

تفاصيل أغنية قال في حقي

وأغنية "قال في حقي" من كلمات أحمد عبد العزيز، ألحان وتوزيع شريف قاسم، وتقول كلماتها:

من إجابته عن سؤال .. إنتوا سيبتوا بعض ليه

قلبى حن له ومال .. إنى أرجع تانى ليه

كان فى رده ع اللى كان .. حزنه باين من عينيه

والغريبة إنه كمان .. جاب اللوم والعيب عليه

بسمة بوسيل

قال في حقى كل خير

قال كلام عاقل كبير

قال خلافتنا عشان

إنى كنت عليه كتير

قال عمره جنبى ما خاف

وإنه زيى في يوم ما شاف

وإن أنا هفضل فى قلبه

حبه الأول والأخير

لامنى قلبى على اللى فات .. وإن أنا فرطت فيه

فات شريط الذكريات .. و اشتقت للمسة إيديه

إزاى ما قدرتش أشوف .. قيمته غالية أد إيه

مهما كانت الظروف .. ده اللي ما يتفرطش فيه

وتعتبر "قال في حقي" الأغنية الرسمية الثانية لبسمة بوسيل، بعد أغنية "البدايات" التي طرحتها في مايو الماضي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، وهي من إنتاج طليقها النجم تامر حسني، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف.