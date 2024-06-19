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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نانسي عجرم تعاصر انتعاشة فنية.. تعرف على موعد حفلاتها المقبلة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم  16 نوفمبر الشهر المقبل في باريس، ومن المقرر أن تقدم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وتحيي أيضا الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا في لبنان يوم 26 يوليو 2024، ضمن فعاليات مهرجان بيبلوس الدولي ، ومن المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها المميزة.

نانسي عجرم

آخر أعمال نانسي عجرم

وفي أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

 

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

نانسي عجرم

وأطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، والذى من المقرر طرحه بدور العرض يوم 24 مايو 2024.

 

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري. 

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتخطى المليار مشاهدة

وحققت أغنية "علشانك" لـ نانسي عجرم، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ مليار مشاهدة عبر موقع “التيك توك”.

 

أغنية "حبك سفاح" كلمات: شادي نور، و‎ألحان: بلال سرور، و‎توزيع: هاني يعقوب.

 

وفى وقت لاحق ، حلت الفنانة نانسي عجرم، ضيفة على برنامج carpool karaoke بالعربي، وتحدثت عن أعمالها الفنية وحياتها الخاصة. 

 

ووجه لها المذيع سؤالا عن فنانة أو فنان تريد أن تهدي له وردة صفراء، فأجابت نانسي عجرم بأنه الفنان عمرو دياب، مؤكدة أنها معجبة بأغانيه وشغله ونجاحاته.

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