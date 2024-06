فيلم Inside Out 2 يحقق إيرادات ضخمة بالسينمات منذ طرحه

6/19/2024 11:53:19 AM

تمكن فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 من الوصول إلى المركز الخامس في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات خلال عام 2024، بعد أيام قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي، إذ حصد الفيلم إجمالي إيرادات 294 مليون دولار عالميًا خلال 3 أيام فقط في دور العرض السينمائي حول العالم.

فيلم Inside Out 2

أحداث فيلم Inside Out 2

فيلم Inside Out 2 تدور أحداثه حول تتبع حياة رايلي بعدما تقدمت في العمر وأصبحت في سن المراهقة، واستكشاف مشاعرها في هذه المرحلة.

أبطال فيلم Inside Out 2

الفيلم من تأليف بيت دوكتر، وتدور قصة الجزء الأول داخل عقل الطفلة رايلي أندرسون التي تنتقل لمدينة جديدة مع عائلتها، حيث تتحكم بها خمس مشاعر وهي: الفرح، والحزن، والغضب، والاشمئزاز، والخوف وتقود حياتها، والفيلم من بطولة آيمي بولر وفيليس سميث وبيل هادير ولويس بلاك ومندي كايلينج.

فاز فيلم Inside Out بجائزة الاوسكار كأفضل عمل رسوم متحركة عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، وكان له الفضل في الكثير من التألق لشركة بيكسار.

فيلم Inside Out 2

وفي المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مدار عام 2024، جاء فيلم Dune: Part Two في المركز الأول بإيرادات بلغت 771 ألف دولار، بينما كان المركز الثاني من نصيب فيلم Godzilla x Kong: The New Empire الذي حقق إيرادات بلغت 567 مليون دولار، وفي المركز الرابع جاء فيلم Kung Fu Panda 4 محققا 543 مليون دولار.

وأزاح Inside Out 2 فيلم The Garfield Movie من المركز الخامس إلى المركز السادس في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2024، والذي حقق 217 مليون دولار، أما المركز السابع من نصيب فيلم Bad Boys: Ride or Die المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي حول العالم، وذلك بإجمالي إيرادات عالمية تبلغ 215 مليون دولار.