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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد قبل العرض| البرومو التشويقي لفيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك
فيلم جوازة توكسيك

طرحت إحدى الشركات الإعلان الرسمي للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك، حيث يظهر الإعلان الاختلاف بين عائلة "كريم" محمد أنور وعائلة "فريدة" ملك قورة وتمر علاقتهم خلال الأحداث بالعديد من الصراعات.

فيلم جوازة توكسيك

أحداث فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك يدور يتناول بإسلوب كوميدي قصة حب فريدة وكريم، والتي يتدخل بها وفي مصيرهما الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

فيلم جوازة توكسيك

الأغنية الترويجية

أطلقت الشركة المنتجة أغنية "لو زعلان"، الأغنية الرسمية للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك بصوت المغني العراقي السعودي ماجد المهندس، في أول مشاركاته الغنائية في السينما المصرية والعربية، وذلك استعداداً لطرح الفيلم في جميع دور العرض المصرية والعربية في الثالث من يوليو القادم.

تُبشرنا الأغنية بقصة رومانسية تدور أحداثها في إطار كوميدي مشوّق في أجواء صيفية مبهجة، لا تخلو من لحظات درامية مؤثرة، يتخللها التوتر وسوء التفاهم. والأغنية من كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي.

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