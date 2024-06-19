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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري يروج لحفله: لأول مرة هقدم حفل في كندا

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي بمدينة تورونتو بكندا، والذى تعتبر المرة الأولى لتقديمه حفل هناك، وسيقام الحفل يوم 1 نوفمبر 2024.

 

ونشر رامي صبري بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتب معلقًا: "لأول مرة هقدم حفل فى كندا بمدينة تورونتو ، يوم 1 نوفمبر 2024".

رامي صبري

تفاصيل أغنية Attraction

وأطلق الفنان رامي صبري أحدث أغانيه خلال الأيام الماضية بمشاركة  النجمة الأوكرانية ETOLUBOV وهى أغنية  Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

 

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، هذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات وتعاونت Serial Unit على الإنتاج.

رامي صبري

وتعاونت مع الشاعر  تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون.

 

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين. من المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.

 

في خطوة خاصة، تعاونت ETOLUBOV، المعروفة بصورها المستقبلية، لتصوير جلسة تصوير حصرية مع رامي صبري في الأهرامات .

 

وتحدث الفنان رامي صبري عن الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية فى أحدث لقائته، مؤكدًا على قوة صداقتهما منذ أيام الدراسة وتفكيرهم فى المزيكا متشابه إلى حد كبير.

 

وقال رامي صبري فى تصريحات تلفزيونية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب من أفضل الأصوات النسائية الموجودة على الساحة وقدم معها الكثير من الأعمال وهناك أعمال أخرى لن ترى النور.

 

وتابع صبري أن هناك أعمال قام بتلحينها لشيرين عبد الوهاب ولكن لم تطرحها لذلك قرر هو تقديمها من جديد ومنها أغنية "مش فاكر ليك" التى قدمها مع المطربة أصالة 

 

وأضاف رامي صبري أن شيرين عبد الوهاب من أشطر الملحنين وقامت بتلحين أغنية لنفسها بعنوان" أه ياليل"، متمنيا أن تعود للغناء من جديد قائلا: نفسي شيرين ترجع تاني.

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الجريدة الورقية