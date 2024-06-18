نادين تعلق على مسلسل دواعي السفر: رايق وبدون فذلكة

أعربت الفنانة نادين عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الجديد "دواعي السفر"، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية علي منصة watch it، مشيرة: "اري ان أفضل وقت لمشاهدة الاعمال الدرامية وحصولها على نسبة مشاهدة تكون خارج الموسم الرمضاني.



كشفت نادين فى تصريحات خاصة، قائلة: "أعتقد مسلسل دواعي السفر حظي على إعجاب المشاهدين لأنه " رايق " ولا يوجد به " فذلكه " أو عنف فهو حالة نفسية إنسانية موجودة في حياتنا.

مسلسل دواعي السفر

علقت نادين عن عرض مسلسل دواعي السفر خارج الماراثون الرمضاني: "اري ان أفضل وقت لمشاهدة الاعمال الدرامية وحصولها على نسبة مشاهدة تكون خارج الموسم الرمضاني" .

قصة مسلسل دواعي السفر :

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، سيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرين، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب.

وًتمكن مسلسل دواعي السفر من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it ، بعد طرحه ب 24 ساعة فقط .

مسلسل دواعي السفر

واحتل مسلسل "دواعي السفر" والذي يقوم ببطولته أمير عيد وكامل الباشا المركز الاول ، ليتصدر نسب المشاهدة في مصر منذ طرحه وحتى الان .

مسلسل "دواعي السفر" من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأحمد غزى، وأحمد فاضل، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

ويعد مسلسل "دواعى السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف، وآخرها مسلسل “ريفو” بجزءيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية وأن يكون في العمل المؤلف والمخرج.

وكان أخر أعمال نادين هو مسلسل "ولاد عابد" ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني .

مسلسل دواعي السفر

فريق عمل وكواليس ولاد عابد :



مسلسل ولاد عابد من بطولة أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار ، مى الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله.



مسلسل ولاد عابد من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريري .