أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-6-2024

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأريعاء 19-6-2024 أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كلًا من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 154.84 جنيه للشراء، و155.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 60.82 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالآتي: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.38 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 60.82 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 154.84 جنيه للشراء، و155.94 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

حقق الدولار بعض المكاسب الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت بالكاد في مايو، وجرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض على نحو كبير، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفا في الربع الثاني.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا طفيفا إلى 1.0736 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 105.28. وانخفض الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2706 دولار قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا في وقت لاحق الأربعاء والتي تأتي قبل قرار سياسة نقدية من بنك إنجلترا غدا الخميس إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وحقق الدولار الأسترالي أداء قويا مقابل الدولار، وصعد في أحدث معاملاته 0.12 بالمئة إلى 0.6664 دولار ليضيف إلى ارتفاع بلغ 0.66 بالمئة في الجلسة السابقة. وعلى النقيض انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.6133 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 157.83 مقابل الدولار.