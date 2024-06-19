سعر الدولار رابع أيام عيد الأضحى المبارك

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.66 للشراء، 47.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.63 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

حقق الدولار بعض المكاسب الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت بالكاد في مايو، وجرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض على نحو كبير، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفا في الربع الثاني.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا طفيفا إلى 1.0736 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 105.28. وانخفض الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2706 دولار قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا في وقت لاحق الأربعاء والتي تأتي قبل قرار سياسة نقدية من بنك إنجلترا غدا الخميس إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وحقق الدولار الأسترالي أداء قويا مقابل الدولار، وصعد في أحدث معاملاته 0.12 بالمئة إلى 0.6664 دولار ليضيف إلى ارتفاع بلغ 0.66 بالمئة في الجلسة السابقة. وعلى النقيض انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.6133 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 157.83 مقابل الدولار.