رونالدو وبيبي يكتبان التاريخ في بطولة يورو 2024

سجل ثنائي منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو وبيبي أرقامًا قياسية جديدة في سجل مشاركاتهم ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والمقامة حاليًا في ألمانيا.

وأصبح بيبي أكبر لاعب سنًا يشارك في بطولة اليورو، كما أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يشارك في (6) نسخ مختلفة من بطولة اليورو.

منتخب البرتغال يقلب الطاولة على التشيك بثنائية في يورو 2024

نجح منتخب البرتغال في خطف الفوز من التشيك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ريد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

تبادل المنتحبان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن أبرز فرصتي كريستيانو رونالدو التي أعلن فيها الحكم حالة التسلل.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب التشيك في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب لوكاس بروفود، قبل أن يقلب البرتغال المباراة بهدفين في الدقائق 69 و 90 عن طريق روبن هرناك لاعب التشيك بالخطأ في مرماه وفرانشيسكو كونسيساو.

كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا مميزًا في بطولة أمم أوروبا

شارك النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في المباراة رقم 18 على التوالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية، في مواجهة التشيك، الجارية الآن ببطولة أمم أوروبا.