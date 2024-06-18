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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا مميزًا في بطولة أمم أوروبا

مباراة البرتغال والتشيك
مباراة البرتغال والتشيك

شارك النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في المباراة رقم 18 على التوالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية، في مواجهة التشيك، الجارية الآن ببطولة أمم أوروبا.

ويلتقي منتخب البرتغال مع التشيك الآن على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

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وذكرت شبكة " ستاتس فوت" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح ثاني لاعب يخوض 18 مباراة متتالية في أمم أوروبا، بعد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي.

بدأ منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دييجو كوستا

الدفاع: ديوجو دالوت – بيبي - روبن دياز

الوسط: جواو كانسيلو - نونو مينديش – فيتينيا - برونو فرنانديز - برناردو سيلفا

الهجوم: رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو

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