موعد توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

حدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب أثناء اللجان.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب داخل اللجان يكون وفقا للجدول في تمام التاسعة صباحًا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام بتوزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في الموعد المحدد بشكل دقيق لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع أوراق البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب مبكرًا قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الهدف من توزيع أوراق البابل شيت مبكرًا في امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السماح للطلاب بكتابة بياناتهم دون التأثير على وقت الإجابة المحدد.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من كتابة البيانات في أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل دقيق وصحيح حتى يحصل الطالب على حقه.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علة التأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات في أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024، لضمان حق الطالب.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من كتابة البيانات نيابة عن الطالب وإنما يراجعها للتأكد من صحتها فحسب.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

