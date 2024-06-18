مواصلة تنفيذ مراجعات الثانوية العامة 2024 المجانية

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة 2024 بالمجان.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 ستستمر في جميع المحافظات بالمقرات المحددة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الهدف من تنفيذ مراجعات الثانوية العامة 2024 هو توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.



ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توزيع البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب مبكرًا.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من توزيع أوراق البابل شيت مبكرًا في امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السماح للطلاب بكتابة بياناتهم دون التأثير على وقت الإجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة التأكد من كتابة البيانات في أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل دقيق وصحيح حتى يحصل الطالب على حقه كاملا.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات في أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

