الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كليب إنسان| أصالة تكسر حاجز الـ 200 ألف مشاهدة

أصالة
أصالة

تخطت المطربة أصالة بأحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "إنسان" من ألبومها الغنائي الجديد "ثم أنا"، حاجز الـ 200 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والموسيقية، وذلك بعد طرحها في الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع طرح باقي أغاني الألبوم تباعًا خلال الفترة المقبلة.

أصالة

أغنية إنسان 

أغنية إنسان للفنانة أصالة، من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، توزيع علي روني، وسبق وروجت أصالة للأغنية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وشوقت جمهورها لطرحها ثاني أيام عيد الأضحى.

ألبوم ثم أنا

واعتمدت أصالة في فيديو كليب الأغنية الجديدة وهو من إخراج كريم نور، أكثر من مظهر جمالي وتميزت إطلالتها بالبساطة، وجاء تأديتها للكلمات باللهجة الخليجية.

كلمات أغنية إنسان

ومن كلمات أغنية أنا إنسان التي قدمتها أصالة لجمهورها في ثاني أيام عيد الأضحى 2024:

 

وسط هذا الضجيج وضهر إنسان التفاصيل الشفتهن بي خطيرة.

 

قلبه بنصه لوحة وإني عنوان أحس وياه صرت مثل الأميرة.

 

دخل قلبي حرب بسلوب فنان وأخذني لبيتهم مثل الأسيرة.

 

وعدني بعمري أبدا ماشوف خذلان وإني أدري سند ماعندي غيره.

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