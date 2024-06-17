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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أنجيلينا جولي تفوز بجائزة توني لأول مرة بمشوارها الفني (تفاصيل)

أنجيلينا جولي
أنجيلينا جولي

فات النجمة العالمية أنجيلينا جولي بجائزة "توني" لأول مرة خلال مشوارها الفني ليلة أمس، لأفضل عرض موسيقي، عن مسرحيتها The Outsiders.

أنجيلينا جولي

أحداث مسرحية The Outsiders

يدور العرض المسرحي The Outsiders حول عائلة منبوذة من المجتمع ومكونة من كرتيس وجوني وغيرهم بينما ينافسون الاعداء ويتأملون مستقبلهم في عالم لا يتقبلهم.

أنجيلينا جولي


رشح العرض لـ12 جائزة وفاز بـ 4 جوائز من بينها "أفضل إخراج" لـ دانيا تيمور، وأفضل تصميم صوت وتصميم ضوء.

حرصت أنجيلينا جولي على حضور الحفل بصحبة ابنتها البالغة من العمر 15 عاما، فيفيين جولي، وهي التي شجعت الممثلة على إنتاج العرض المسرحي الحديث.

أنجيلينا جولي وابنتها

انبهرت أنجيلينا جولي من مدى ارتباط ابنتها بالعرض خصوصا لأنه من كتابة ا في نفس عمر فيفيين فأدركت مدى أهميته للمراهقين.

تفاصيل فيلم Maria

تنتظر أنجيلينا جولي عرض فيلمها Maria من إخراج بابلو لارين ويشارك في بطولته كودي سميت ماكفي وغيره، ومن المتوقع مشاركته في مهرجان فينيسيا السينمائي.

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