ماجد المهندس يطلق كليب "لو زعلان" ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

أطلق النجم ماجد المهندس تيزر كليب لو زعلان، من فيلم جوازة توكسيك، المنتظر عرضه في السينمات، أول يوليو المقبل، كأول تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، إذ يقدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل أغنية لو زعلان

أغنية لو زعلان لـ ماجد المهندس، من كلمات: محمد البوغة، ألحان: محمود الخيامي، توزيع موسيقي: طارق عبد الجابر.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك

وكانت روجت الشركة المنتجة لفيلم “جوازة توكسيك” ، حيث طرحت البوسترات الثنائية لأبطال الفيلم ، قبل طرحه بدور العرض السينمائية يوم ٣ يوليو الشهر القادم.

وقامت الشركة بطرح بوسترات ثنائية للأبطال، حيث ظهرت الفنانة ليلي علوي بجوار الفنان بيومي فؤاد على أحد البوسترات، بينما في البوستر الثاني ظهرت هيدي كرم وتامر هجرس، ، وبوستر أخر جمع بين محمد أنور وملك قورة.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم “جوازة توكسيك” يوم 3 من شهر يوليو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد انور ، واخراج محمود كريم.

ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم جوازة توكسيك

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

وبعد ساعات من طرح كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، حقق 122 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

فيلم جوازة توكسيك

ميني ألبوم البضاعة لـ ماجد المهندس

يستعد ماجد المهندس، لطرح ميني ألبوم جديد له من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ضمن موسم الصيف.

ويتعاون ماجد المهندس في ألبومه الجديد مع الملحن أحمد الهرمي والشاعران أحمد علوي وابراهيم بن سواد، فيما قام «المهندس» بتصوير أغاني الألبوم مع المخرجين بسام ترك وفادي حداد.