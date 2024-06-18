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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سر تعلق الطيور برؤوس الحجاج: رمزية وجمالية في مناسك الحج

تعلق العصافير برؤوس
تعلق العصافير برؤوس الحجاج

في لحظات العمق والتأمل أثناء أداء مناسك الحج، تتناغم رؤوس الحجاج مع طيور السماء بشكل يمزج بين الروحانية وجمال الطبيعة، إنها لحظات تجلى وتفاعل تعبر عن التواصل العميق بين الإنسان وخلق الله، كما يتجلى هذا التعبير في الرمزية الجميلة للطيور التي تحلق حول رؤوس الحجاج، مثلما تحلق الأفكار والدعوات نحو السماء، في تجسيد للروحانية والتواصل العميق مع الخالق والكون.

رؤوس الحجاج مع طيور السماء

سر تعلق العصافير برؤوس الحجاج 


كما تعبر العصافير التي تحلق حول رؤوس الحجاج خلال مناسك الحج عن رمزية عميقة في الشعر العربي الكلاسيكي والحديث، تجسد هذه الصورة التواصل الروحاني بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والله، يتمحور هذا التقرير حول تفسير هذا الرمز في الشعر العربي ومدى تأثيره في التعبير عن المشاعر الدينية والروحية.

رؤوس الحجاج مع طيور السماء

تعلق العصافير برؤوس الحجاج في مناسك الحج، يبرز تجسيد العصافير التي تحلق حول رؤوس الحجاج خلال أداء مناسك الحج، ودورها في إضفاء جو من السكينة والتواصل مع الطبيعة أثناء هذه الفترة الروحية المميزة.

تتركز الأبعاد الروحية والفلسفية على تحليل الأبعاد الروحية والفلسفية لرمزية العصافير حول رؤوس الحجاج، وكيف تعزز هذه الرمزية التفاعل بين الإنسان وخلق الله، وتعكس التواصل العميق والدعوي في الشعر والأدب.

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