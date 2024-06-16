موعد استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد استئناف امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة بأداء المواد الأساسية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية الورقة الأولى.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

كما أدى 1639 طالبا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح يوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وأدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد وفى الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بعدد 693 ألفًا و78 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية.

