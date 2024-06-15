توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأساسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع للعام الدراسي 2023-2024.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغات الأجنبية الأولى نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية على 55 سؤالا، منهم 4 أسئلة مقالية بينهم 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد ب4 درجات.

كما تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية على51 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" بينهم 32 سؤال بدرجة واحدة، و19 سؤالا بدرجتين.

وتشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية الأولى على37 سؤالا موزعين على: 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالا موضوعيا منها 26 سؤال بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية الثانية: 31 سؤالا منها: سؤالان مقالي لكل سؤال 3 درجات، و29 سؤالا موضوعيا من بينهم 24 سؤال له درجة واحدة و5 أسئلة لكل منها درجتين.

كما تتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد العلمية: على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين، و44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأدبية (التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس) فتشتمل على 46 سؤالا، من بينهم سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين، و44 سؤالا موضوعيا بينهم 32 سؤال له درجة واحدة و12 سؤال بدرجتين لكل منهم.

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة 2024 في فروع الرياضيات، فيحتوى كل فرع من الأربعة على 20 سؤالا، من بينهم سؤالان مقالي لكل سؤال درجتان، و18 سؤالا موضوعيا منها: 10 أسئلة بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين لكل منهم.