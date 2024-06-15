بالإجابات| نموذج لامتحانات الثانوية العامة في اللغة العربية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجًا استرشاديًا لامتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية بالإجابات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية هو نفسه المقرر للعام الدراسي الماضي 2022-2023.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023.

نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج استرشادي لامتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية على موقعها الرسمي.

ويمكنك الاطلاع على نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية والتدريب عليه (من هنا).

كما يمكنك الاطلاع على إجابات نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية (من هنا).

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء بعدد 693 ألفًا و78 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بنطام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" وباستخدام نماذج إجابة البابل شيت.