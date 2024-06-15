السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القاهرة 39 درجة.. الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحى

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس غدًا الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، متوقعة بأن يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

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الأرصاد تحذر من حالة طقس يوم عرفة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

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من 43 لـ 48 درجة.. ارتفاع ملحوظ في طقس الغد

ومن المتوقع أيضًا  أن يشهد نشاط رياح على  مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

 

وعن درجات الحرارة غدا الأحد :

 القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 31

قنا العظمى 47 درجة والصغرى 31

أسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.

 

الجريدة الورقية