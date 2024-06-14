من 43 لـ 48 درجة.. ارتفاع ملحوظ في طقس الغد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدًا السبت سيشهد موجة حارة، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم أنحاء البلاد.

تفاصيل الطقس غدًا:

القاهرة: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 44 درجة مئوية، بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 29 درجة مئوية. وتهبّ رياح شمالية بسرعة 23 كيلومترًا في الساعة. وسيكون الطقس مشمسًا طوال اليوم.

الإسكندرية: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية إلى 32 درجة مئوية، بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية. وتهبّ رياح شمالية غربية بسرعة 17 كيلومترًا في الساعة. وسيكون الطقس غائماً جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة في المساء.

الأقصر: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الأقصر إلى 46 درجة مئوية، بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 31 درجة مئوية. وتهبّ رياح جنوبية غربية بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة. وسيكون الطقس صافياً.

الغردقة: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الغردقة إلى 38 درجة مئوية، بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية. وتهبّ رياح شمالية شرقية بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة. وسيكون الطقس صافياً.

نصائح للتعامل مع موجة الحر:

شرب الكثير من السوائل: من المهم شرب الكثير من الماء والسوائل غير الكحولية للحفاظ على رطوبة الجسم.

ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة: تُساعد الملابس الخفيفة الفضفاضة على تبريد الجسم.

تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة: يجب تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

استخدام واقي الشمس: من المهم استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

البقاء في أماكن باردة: يجب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، مثل المنازل أو المكاتب المكيفة.

رعاية كبار السن والأطفال: يجب الحرص على رعاية كبار السن والأطفال بشكل خاص، حيث أنّهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض ناتجة عن الحرارة.