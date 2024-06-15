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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بشرى سارة من الأرصاد بخصوص أجواء العيد.. وتحذير عاجل من طقس اليوم (فيديو)

مواطن يخفف درجة حراراته
مواطن يخفف درجة حراراته بالماء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس يوم عرفة وطقس عيد الأضحى، ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، إضافة إلى موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب المحافظات.

وقالت منار غانم خلال لقائها مع نورهان خفاجى مراسلة برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، إن طقس يوم عرفة شديد الحرارة على كافة الأنحاء، واليوم وهو ذروة الموجة الحارة بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

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الأرصاد تحذر من حالة طقس يوم عرفة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

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من 43 لـ 48 درجة.. ارتفاع ملحوظ في طقس الغد

وتابعت: درجة الحرارة العظمى اليوم في الظل على القاهرة الكبرى متوقع أن تصل لـ43 درجة مئوية، والعظمى في الصعيد تصل لـ48 درجة، الأماكن الساحلية الأقل تسجيلًا في قيم درجات الحرارة، إضافة إلى وجود نشاط للرياح ليلا يعمل على تلطيف درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، أنه بدءًا من غدٍ الأحد انكسار الموجة الحارة على البلاد، وانخفاض قيم درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة في أول أيام العيد تصل لـ38 درجة.

وحثت منار غانم المواطنين على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية والقبعات على الرأس.

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