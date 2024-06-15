السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نانسي عجرم مع جمهورها في تركيا.. الموعد والمكان

بوابة الوفد الإلكترونية

تلتقي الفنانة نانسي عجرم جمهورها في تركيا، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك، ويضم عددا مميزا من النجوم العرب.

موعد حفل نانسي عجرم في تركيا يونيو 2024

يقام الحفل في 21 من يونيو الجاري، في العاصمة التركية اسطنبول، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

 

 

أغنية نانسي عجرم تيجي ننبسط 

وطرحت نانسي عجرم حديثًا أغنية “تيجي ننبسط”، التي سجلت أكثر من 58 مليون مشاهدة خلال 9 اشهر من طرحها، وتقول كلماتها “حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف”

 

 

 

مواد متعلقة

قبل ساعات من إقامتها.. استعدادات حفل عمرو دياب في لبنان (صور)

حفلات صيف لبنان 2024| ثلاثية غنائية بين جورج وسوف رحمة رياض وآدم

حفلات لبنان 2024| موعد ومكان ليلة تامر حسني

دعوات أحلام من على جبل عرفات: مشهد مهيب

تفاصيل عرض 6 أفلام قصيرة بمهرجان تورنتو للفيلم العربي

عمرو دياب| كلمات ثاني أغانيه الصيفية "تتحبي"

دياموند أبو عبود تعود إلى شاشات البيت المصري من جديد عبر أحداث "السراب"

أميمة طالب وأسما لمنور في ليلة من أغاني ذكرى.. الموعد والمكان
الجريدة الورقية