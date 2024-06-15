بشرى سارة.. انخفاض درجات الحرارة في أول يوم عيد الأضحى المبارك

حان وقت الارتياح من وطأة الموجة الحارة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النقاب عن توقعاتها المُبشرة ليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

بشائر خير:

انخفاض ملموس في درجات الحرارة: تُشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد، يشمل ذلك القاهرة الكبرى. يُعتبر هذا الانخفاض بمثابة بشرى سارة بعد ذروة الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.



أجواء معتدلة: مع حلول عيد الأضحى، ستُصبح الأجواء أكثر اعتدالًا، مما يُتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بأيام العيد دون معاناة من شدة الحرارة.

رياح نشطة: ستشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، مما قد يُساهم في تخفيف حدة الشعور بالحرارة.



نصائح للاستفادة من انخفاض الحرارة:

استغلال ساعات النهار الباردة: من المُستحسن قضاء ساعات النهار الباردة في الأنشطة الخارجية مثل الخروج في نزهة أو ممارسة الرياضة.

