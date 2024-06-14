حالة الطقس في يوم عرفة (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 15 يونيو بمختلف المحافظات.

وحذرت الهيئة من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا السبت 15 يونيو 2024 الموافق وقفة عرفات على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس في النهار شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، كما أنه حار على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أن الطقس في الليل سيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

وتابعت أنه من المتوقع أن يحدث شاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء باستثناء جنوب الصعيد، ومشمس على كافة الأنحاء.

استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء





وفي إطار آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، بسبب استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع فى درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

ومن المتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 24، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 31.