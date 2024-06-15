رفع درجة الإستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعية خلال أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوي داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، لاستقبال حالات الطوارئ من المواطنين المترددين عليها خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور حسان النعماني ان المستشفيات الجامعية اتخذت عدد من الأجراءات للتاكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة، حيث تم توجيه رؤساء الأقسام الإكلينيكية بضرورة الإلتزام بتواجد الفرق الطبيه مع وضع خطّه طواريء للدفع بمزيد من أعضاء الفريق الطبي ان لزم الأمر.



وأضاف " النعماني "انه لتحسين تقديم الخدمه الصحية للمواطنين واستقبال حالات الطوارئ والحوادث أثناء إجازة العيد، تم زياده عدد أسره العنايه المتوسطه بقسم الأمراض الباطنه العامه بعدد ١٠ اسره و توفير التمريض الازم للتشغيل، كما تم زياده عدد الاسره للمرضي لاحتواء اي زيادات متوقعه ليصبح الطاقه الإستيعابية ٣٢١ سرير منهم ٨٦ سرير رعايه مركزه و٣٢ كرسي غسيل كلوي، مؤكداً استعداد المستشفيات الجامعية التام للدعم الفني لجميع مستشفيات المحافظة وذلك في ظل بروتوكول التعاون الموقع مع مديريه الصحه وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة.



وذكر الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إداره المستشفيات الجامعية انه تم إجراء مراجعة اعمال الصيانة الشاملة للأجهزه الطبيه في مستشفي الطواريء الجديد وتشغيل أجهزه الاشعه المقطعية و جهاز أشعة الرنين المغناطيسي و مراجعه كفاءه اجهزة التنفس الصناعي بالرعايات المركزه و مراجعه كفاءه جميع الأجهزه الطبيه في حجرات العمليات و الرعايات المركزه و المعامل.



واوضح الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية انه تم مراجعه أرصده بنك الدم للتاكد من وجود كميات كافيه من كافة مكونات الدم في حالات الطواريء، كما يقوم رؤساء الاقسام الإكلينيكية و اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بمراجعة الحالات المرضية المحجوزه في كافه الأقسام لخروج الحالات التي تم شفائها لزياده عدد الآسرة.



ومن جانبه أضاف الدكتور سمير عبد المجيد مدير مستشفى الطوارئ الجديد انه تم التنسيق و مراجعه جداول العمل لفرق التمريض و الفنيين بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف وذلك بالتناوب خلال ايام العيد، كما تم التنبيه المشدد علي التواجد و الانتظام في العمل حرصاً علي استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .