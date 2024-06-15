يورو 2024.. شاكيري يقود سويسرا لرد الجميل

يقود اللاعب شيردان شاكيري البالغ من العمر 32 عامًا قائمة سويسرا في أمم أوروبا يورو 2024، في ضربة البداية لمنتخب بلاده بمواجهة المجر في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويظهر منتخب سويسرا ضمن المجموعة الأولى في يورو 2024 إلى جانب ألمانيا "صاحبة الأرض" واسكتلندا والمجر.

ويسعى شاكيري، للمرة الثالثة، أن يرد الجميل إلى منتخب سويسرا، أثناء مشاركته في منافسات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

شارك شاكيري في منافسات كأس أمم أوروبا مرتين، 2016 و2020، نجح خلالهما في تقديم أداء جيد، لكنه لم يصل بعد بسويسرا إلى المربع الذهبي، ما يأمل في تحقيقه بالمحاولة الثالثة.

وسجل شاكيري 4 أهداف في 9 مباريات خاضها بأمم أوروبا، فيما قدم تمريرتين حاسمتين.

وتجاوز المنتخب السويسري دور المجموعات في النسختين، الأولى غادرها من دور الـ16 على يد بولندا، والأخيرة ودعها من دور الـ8 أمام إسبانيا.

حيث تعود أصول اللاعب شيردان شاكيري المولود في 1991 إلى كوسوفو، لكنه لم يعرف في حياته بعد بلوغه عامه الأول بلدًا أخرى غير سويسرا التي نشأ بها، وبدأها فيها ممارسة كرة القدم.

ويقول شاكيري عن هجرة أسرته إلى سويسرا بسبب حرب كوسوفو: "عدت إلى بلدي في إحدى المرات من أجل زيارة منزلنا القديم.. لقد وجدت المنزل محترقًا، ولم يكن هناك سوى بعض الأشياء المكتوبة على الجدران".

رغم ذلك، لم ينس شاكيري أبدًا موطنه، إذ وضع علمي كوسوفو وسويسرا على الحذاء الذي خاض به منافسات كأس العالم 2018، لكنه في الوقت ذاته يعتبر نفسه سويسريًا بنسبة 100%.

وأضاف: "ألعب لمنتخب سويسرا، وأعطي 100% من مجهودي لسويسرا، وأنا فخور ومستمتع بكل لحظة لي هنا".

ويعترف شاكيري بفضل سويسرا على أسرته، مما يدفعه في كل مبارياته الدولية البالغة 123 إلى تقديم كل ما لديه، أملًا في رد الجميل إلى البلد التي أنقذت أسرته من حرب كوسوفو.