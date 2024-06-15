سويسرا تعول على الجيل الذهبي للتتويج باليورو

تدخل سويسرا ونجومها المتوجون مع أنديتهم، من أجل إنتزاع لقب البطولة القارية، بفضل الجيل الذهبي للبلد، البالغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.



فلا ننسى قبل 3 سنوات، عندما استطاعت سويسرا إقصاء فرنسا بطلة العالم بركلات الترجيح من ثمن النهائي، لذا، فيتوقع الخبراء ان تكون كتيبة المنتخب الأحمر، حصاناً جامحاً في يورو 2024.

ويتميز المنتخب السويسري، بالصلابة البدنية والتمريرات الزئبقية والشراسة الهجومية، بفضل خط وسط ناري، بقيادة جرانيت تشاكا، المتوهج بموسم رائع مع باير ليفركوزن الذي أحرز لقبه الأول في البوندسليجا دون خسارة، كما أحرز لقب الكأس المحلية وحل وصيفا في الدوري الأوروبي.

واختير القائد في سويسرا وليفركوزن، تشاكا، ثاني أكثر لاعب تأثيرا في الموسم من قبل مرصد كرة القدم في نوشاتيل، وراء الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بطل إنجلترا، لثبات مستواه في توزيع اللعب وافتكاك الكرات.

كذلك الحال، للاعب مانويل أكانجي الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقه مانشستر سيتي، وأيضا الحارس سومر المتوج بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.

