اعرف طرق طهي لحم خروف العيد

أكد الدكتور عاطف شعيبة أستاذ تكنولوجيا اللحوم و الأسماك و وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للإرشاد و التدريبان هناك طرق أخرى للتعرف على نضج اللحم كغرس شوكه أو سكين فى قطع اللحم فإذا انغرست بسهوله أصبح اللحم ناضج.

و انفصال اللحم عن العظم أثناء الطهى يدل على ناضج اللحم و اللحم المفروم يصبح ناضجا إذا جفت السوائل الخارجة منه وأصبح اللحم جاف.

طرق طهي اللحوم

اما عن طرق الطهى بالحرارة الجافة

فى هذه الطرق يتم تعريض اللحم مباشرة لمصدر النار (الشواء اللافح و الشواء المباشر) أو الهواء الساخن (التحمير فى الفرن) أو الدهن او الزيت الساخن (التشويح و القلى) وهذه الطرق من الطهى تجعل البروتينات الموجودة فى اللحم أكثر ثباتا دون تفكك أو تحليل الأنسجة الضامة ولا يوصى بها فى قطعيات اللحوم غير الطرية أو تلك التى تحتوى على نسبة من الأنسجة عالية الضامة.

و اضاف انه يجب أن تضيف عملية الشواء اللافح و المباشر الى اللحوم نكهة مميزة ويمكن إضافة نكهة إضافية بإضافة التوابل

و تكتسب اللحوم فى عملية الشواء اللافح أو المباشر لونا مميز مع الحفاظ على أنسجتها الداخلية رطبة غنية بعصاراتها و تترك عملية الشواء المباشر علامات الشبكة المتقاطعة على سطح اللحم.

و قطعيات اللحم الطرية جدا هى التى يتم إختيارها للشواء اللافح أو المباشر لان الحرارة الجافة لا تؤدى الى تطرية اللحوم

اما عن اللحوم التى يتم تحميرها فى الفرن بشكل صحيح يجب أن تكون طرية و غنية بعصاراتها و مطهية متساوى لدرجة النضج ويجب ان تكون ذات من مظهر جذاب سواء كقطعة واحدة أو عند تقطيعها كشرائح و تقديمها على الأطباق

و لان التحمير من طرق الطهى بالحرارة الجافة و لا يقوم بتطرية المنتجات النهائية لذا فإن اللحوم التى يتم تحميرها يجب أن تكون طرية وبها نسبة من الدهن و هى مؤخذ عادة من مناطق الضلوع أو بيت الكلاوى



اما عن طريقة التشويح من طرق الطهى بالحرارة الجافة و التى تنتقل فيها الحرارة بالتوصيل من خلال كمية صغيرة من الدهن.

و اللحوم التى يتم تشويحيها يجب أن تكون من قطعية جيدة طرية وأن تكون بعد تشويحيها ذات لون جذاب و ذات نكهة طيبة.