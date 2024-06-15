اللحم المقلقل لغداء عيد الأضحى

تعد وصفة اللحم المقلقل من أشهر وصفات المطبخ السعودي تتميز بمذاقها الطيب وسهولة تحضير كما انها يصلح تحضيرها على الغداء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويسهل تحضير وجبة اللحم المقلقل بمكونات بسيطة وبعض البهارات الشهية التي تضيف مذاق مختلف لكم.

المقادير

- اللحم الضاني : كيلو (مخلي من العظام، ومقطع إلى قطع صغيرة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : مكعب

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أخضر حار : 1 حبة (مقطع)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون طازج)

- ملح : ملعقة صغيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات)

طريقة التحضير

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت ثم شوحي شرائح اللحم على نار عالية حتى يبدأ لونها يتغير.

أضيفي الكمون، ومكعب المرقة، والثوم، والفلفل الحار، والطماطم إلى المقلاة، واطهي المكونات لمدة 10 دقائق حتى يتحمر اللحم.

أضيفي القليل من الماء الساخن إلى اللحم، وخففي الحرارة، واتركي المقلاة مغطاة لمدة 20 دقيقة أخرى حتى يصبح اللحم طري ويتبقى القليل من الصلصة السميكة في القاع.

بإمكانك إضافة ملعقة صغيرة من الخل لتسريع تسوية اللحم ويصبح اللحم أكثر طراوة.

قدمي اللحم المقلقل مع الخبز العربي أو الأرز البسمتي والسلطة الخضراء.