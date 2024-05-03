تعد وجبة الحنيذ من أشهر الأكلات الشعبية، ومن أقدم الوجبات في تاريخ جزيرة العرب، ويعتبر طريقة لطهي اللحوم، كما أن لحم الحنيذ ينضج بالحرارة وأن يندى الدهن على اللحم وما تلاه من الأسفل من أرز أو غيره، والأصل فيه أن يؤخذ كبش أو تيس (عادة يفضل التيس على الكبش لقلة الدهن) بوزن لا يقل عن 70 كيلوغراماً (لأنه إن كان غير ذلك فسوف ينسلخ اللحم عن العظم من شدة الحرارة ويفقد الطبق منظره وطعمه) ويتبل بالإضافات قبل وقت مناسب.

فأذا كنتٍ من محبي الأكلات الشهية المختلفة حضري على مائدة غدائك اليوم وجبة ذكية وطيبة الطعم بخطوات سهلة وبسيطة حضري الحنيذ السعودي باللحم المدخن.

المقادير

- اللحم : كيلو (مقطع)

- الأرز : 2 كوب (منقوع ومصفى)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- فلفل رومي : 2 حبة (مقطع شرائح)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- لوز : نصف كوب (محمص)

- مرق دجاج : 4 اكواب

- ملح : حسب الرغبة

- حبهان : 4 حبات (أخضر)

- القرنفل : 4 حبات

- فلفل أسود : 10 حبات (حبّ)

- ورق لورا : 2 ورقة

- بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- فحم : قطعة (مشتعلة)

طريقة التحضير

ضعي ورق اللورا، والزنجبيل، والفلفل الأسود، والقرنفل، والحبهان في مطحنة كهربائية واطحني المكونات جيداً، حتى تصبح بودرة ناعمة.

أضيفي 2 ملعقة من زيت الزيتون، وكوب ماء، ورشة ملح على بودرة التوابل، واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض حتى تتداخل المكونات.

ضعي مزيج التوابل على قطع اللحم واخلطي جيداً، ثم ضعي اللحم في قدر الضغط على نار متوسطة حتى يغلي وينضج اللحم.

ارفعي القدر عن النار، وحضّري قطعة الفحم المشتعلة وضعيها في إناء صغير، ثم ضعيها في وسط قطع اللحم في قدر الضغط.

غطي القدر بإحكام حتى تنتشر رائحة الفحم في القدر ويكتسب اللحم طعم الشواء.

في قدر آخر، ضعي كمية زيت الزيتون المتبقية وأضيفي مرق الدجاج، واتركيه حتى يغلي.

ضعي الأرز في القدر فوق المرق على النار، واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي عليه الجزر المبشور، وشرائح الفلفل، ورشة ملح، واتركيه على النار حتى ينضج الأرز.

بعد نضوج الأرز، اسكبيه في طبق التقديم، ووزعي عليه قطع اللحم ثم زينيه باللوز المحمّص، وقدميه