برياني اللحم لعيد الأضحى المبارك

تبحث الأمهات على وصفات جديدة ومختلفه من أجل تحضيرها على مائدة الغداء أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعد وصفة برياني اللحم من أفضل الوصفات المفضلة لدى الكبار والصغار ويسهل تحضيرها بأكثر من طريقة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير برياني اللحم لعيد الأضحى بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.

المقادير

- مقادير سلق اللحم :

سمن : ربع كوب

البصل : 1 حبة (مفروم)

لحم الخروف : 1 كيلو (مقطع)

بهارات : 4 ملاعق كبيرة (حبّ / هيل / ورق غار/ قرفة / قرنفل)

ماء ساخن : 4 اكواب

- مقادير تحضير البرياني :

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مبشور)

زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

النعناع : نصف كوب (مفروم)

لبن زبادي : نصف كوب

بهارات برياني : 2 ملعقة كبيرة

هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

سبع بهارات : نصف ملعقة صغيرة

أرز بسمتي : 3 اكواب (منقوع ومغسول)

ملح : ملعقة كبيرة

الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (منقوع)

مرق اللحم : 2 كوب

ماء ساخن : 2 كوب

طريقة التحضير

لتحضير اللحم: شوحي قطع اللحم بالسمن والبصل في قدر على النار حتى تأخذ اللون الذهبي.

أضيفي البهارات الحبّ.

صُبي الماء الساخن، ويترك اللحم على النار لمدة ساعة ونصف حتى الإستواء.

بعد مرور الوقت، انشلي قطع اللحم من القدر، وصفّي مرق اللحم وضعيه جانباً.

في قدر آخر على النار، ضعي الزيت النباتي، وقلبي البصل، والثوم، والزنجبيل، ثم أضيفي زيت الزيتون، والنعناع المفروم، وأضيفي اللبن الزبادي وقلبي المكونات.

أضيفي قطع اللحم المسلوقة على المزيج، ونكهي ببهارات البرياني، والهيل المطحون، والكزبرة المجففة، والسبع بهارات.

أضيفي الأرز البسمتي المنقوع والمغسول والمصفى.

أضيفي الملح والزعفران المنقوع على وجه الأرز.

صُبي مرق اللحم، والماء الساخن.

اتركي البرياني على النار لمدة تتراوح ما بين 20 – 25 دقيقة حتى النضوج.

قدميه ساخناً ومزيناً بالزبيب والمكسرات بحسب الرغبة.