باحث سياسي: حرب الاحتلال مع لبنان قد تتحول لإقليمية (فيديو)

قال أمير مخول، الباحث السياسي، إن الاحتلال لا يرغب بدخول الحرب في لبنان خلال عذا التوقيت، مؤكدًا أنه لا يمكن التكهن بحيثيات مثل هذه الحرب إذا فتحت كحرب شاملة ولا بنتائجها استراتيجيا، وقد تعيد الأمور إلى أكثر تعقيدا.

وأضاف "مخول"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هناك قناعة بأن مربط الفرس أو إحساس الحل مكنون في غزة بالتوصل لصفقة، والجبهة الشمالية قد تدفع الأمور إلى صفقة في غزة لأن لا يمكن لإسرائيل في هذه المرحلة الخوض في حرب غير محسوبة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الحرب اللبنانية بشدة لأنها قد تتحول لحرب إقليمية وستؤثر على أولويات الولايات المتحدة الانتخابية الداخلية والاستراتيجية عالميا، وخاصة على أوكرانيا ومنطقة الخليج العربي وعلاقتها مع الصين أو الولايات المتحدة.

الأزمة الداخلية في الاحتلال تتفاقم

ولفت إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية تتفاقم، لكن الحكومة حتى الآن متماسكة، وبدأت هناك علامات تصدع داخل الحكومة اليمينية، وباتت الحكومة أضعف من ذي قبل.