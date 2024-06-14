الشاب المصفوع: عمرو دياب يحاول إرضائي بالملايين.. وهذه حقيقة تعويض المليار جنيه (تفاصيل)

قال سعد أسامة، الملقب بالشاب المصفوع من المطرب عمرو دياب خلال محاولته التقاط صورة معه، إنه عرض عليه الملايين لإثنائه عن مواصلة استكمال الإجراءات القانونية التي اتخذها ضد الهضبة تعويضًا عن إهانته، على حد قوله.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، على قناة “المشهد”، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تم تداوله عن تصريح والده بنيته “أخذ الثأر من الهضبة” وإنما ما قاله هو الأخذ “بالحق ورد الاعتبار والكرامة”، مؤكدًا أنه تعرض للإهانة والإذلال والتشهير.

وعن الأنباء المتداولة عن طلب محاميه مليار جنيه كتعويض، نفى صحة الأمر، مؤكدًا أنه ليس محاميه، وأن كل ما يريده هو الاعتذار من الهضبة، مردفًا: “أنا حاصل على بكالوريوس تجارة من أحد المعاهد الخاصة ولست مهندسًا”.

أكد أنه من أشد المعجبين بالمطرب عمرو دياب (62 عامًا)، وكل ما أراده هو التصوير معه.

وكشف أنه لا يقبل التعويض المادي وكل ما يريده “هو أخذ حقه بالقانون وهو يريد رد الاعتبار لكرامته” وذلك من خلال تقديم اعتذار رسمي من الهضبة.

وعن سبب الإمساك بجانب عمرو دياب خلال محاولته التصوير معه، برر الأمر قائلًا: كانت الدنيا زحمة وأردت تنبيه بأنه يوجد أشخاص ورائه وكل ما أريده هو التصوير معه ثم المغادرة".

وانتشر في الأيام القليلة الماضية عبرمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه على وجهه، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وهو ما سبب جدل واسع وغضب بين جمهوره، مطالبينه بالإعتذار عما بدر منه، خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار غضب عمرو دياب ليزيح يده بقوة، ومن ثم صفعه على وجهه أمام مرأى ومسمع الجميع.

وحرر الهضبة عمرو دياب، محضرًا ضد الشاب الذي صفعه، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفنان، والذي أكد إن الشاب جذبه من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير، بشكل غير لائق.

وأضاف الهضبة خلال أقواله في المحضر، أنه يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا في حفل الزفاف، وأنه حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.