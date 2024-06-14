الرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة متوجهًا إلى مكة لأداء مناسك الحج (فيديو)

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي، متوجهًا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وعرضت فضائية “ten”، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لقطات من توجه الرئيس السيسي إلى مكة بعد زيارة المدينة.

وظهر الرئيس السيسي في المقطع مرتديا زي الإحرام وكان بوداعه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في وداع الرئيس السيسي لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين.

دعاء يوم التروية مستجاب.. ردد باستمرار





يشار إلى أنه يوم التروية.. بدأ اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية أول مناسك الحج، حيث ينطلق فيه الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتباعا للسنة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية هناك، حيث ترتفع مع الساعات الأولى أكفّ الضراعة إلى الله عز وجل بـ دعاء يوم التروية في المشاعر المقدسة وخارجها في كل بقعة من بقاع الأرض تتوسّل إلى الله وتسأله الرحمة والمغفرة.

دعاء يوم التروية

(اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا).

اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به الريح.

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا.