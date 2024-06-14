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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: سبورتنج مفاجأة دورة الترقي.. ولكن الحرس اقرب

حرس الحدود
حرس الحدود

وضح سامح الفيومي الناقد الرياضي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، ان المنافسة على أشدها في دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

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تابع الفيومي: الجولتين المتبقيين هيكونوا ضرب نار، و بالرغم من تساوي حرس الحدود و سبورتنج في النقاط، الا ان الفريق العسكري اقرب للصعود، نظرًا للخبرات الكبيرة للاعبيه

اضاف الفيومي، مباراة سبورتنج و الحرس ديربي سكندري قوي، في النهاية اتوقع بطاقة الصعود لاحدهما و هو ما سيضيف فريق سكندري جديد للدوري الممتاز


و اختتم الفيومي:" منظومة سبورتنج محترمة، و هناك طفرة واضحة في فريق الكورة، و سواء خطف الفريق بطاقة التأهل لدوري نايل او لم يحدث، فالمنظومة بأكلمها تستحق كل التقدير و التحية

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