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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري ..والقناة الناقلة

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلا على نظيره فاركو مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالاسكندرية وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو بالدوري

ويحتل الفريق الكروي بالنادي الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة من خوض 15 مباراة، فيما يأتي فاركو في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتذاع أحداث مباراة الأهلي وفاركو بشكل حصري عبر قناة “أون تايم سبورتس1" بصوت المعلق أيمن الكاشف.

وضمت قائمة المارد الأحمر للمباراة كل من:

في مركز حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

في خط الدفاع : محمود متولي، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أحمد عبد القادر ، طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا ، أنتوني موديست

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