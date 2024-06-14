مركز المناخ يحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال الساعات المقبلة

حذر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والتى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ، محذرا من الوقوف تحت أشعة الشمس غدا.

ولفت "فهيم" خلال تصريحات له، إلي أنه هناك تنفيث حراري شديد وقبل أيام معدودة من دخول الصيف الفلكي الرسمي في مصر

وفى نهاية الأسبوع الأول من شهر بؤونة "والمعروف بالحرارة الملعونة ".

وأشار" رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن هناك ارتفاعا قياسيا وكبيرة في الحرارة اليوم الجمعة بقيم لم تشهدها مصر منذ نهاية الصيف الماضي، ويكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليومالجمعة وتستمر ليوم السبت ️ليسود طقس شديد الحرارة مصحوب بطاقة حرارية تحت أشعة الشمس هي الأشد على أغلب الأنحاء.

طقس حار جدًا

وأوضح أنه تتخطي درجات الحرارة العظمى حاجز 45 درجة في الظل على القاهرة وحاجز 47 في الصعيد مع اشعة الشمس اللافحة ، مع ارتفاع الحرارة ليلاً أيضا ليسود طقس حار لتكون الحرارة ما بين 25- 30 °م ليلاً.

ولفت الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ إلي أن شهر بؤونة يعرف بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة تضرب فيه أشعة الشمس الأمثال، ويقع شهر بؤونة ما بين شهرى بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر فى الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطى المصرى القديم.