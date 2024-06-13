تفاصيل مهرجان فنون الفسطاط للحرف اليدوية بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة، أن مهرجان فنون الفسطاط يعد فرصة عظيمة لعرض المنتجات المتميزة والقطع الفنية والمعروضات المختلفة التي يتم إنتاجها بأيدي جواهرجية الطين وملتقى يجتمع فيه فنانو الحرفة في مختلف التخصصات خاصة أن صناعة الفخار مهنة تتوارثها الأجيال منذ أقدم العصور، باعتبارها من أقدم الحرف اليدوية والتراثية التي عرفها الإنسان. ولها مكانتها المتميزة عند عشاق الفن اليدوي .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، للتحضير لمهرجان فنون الفسطاط ليخرج بشكل متميز ومبهر يتناسب مع أعمال التطوير القائمة حالياً بمنطقة مصر القديمة والفسطاط وذلك بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير و المهندسة سارة ابراهيم و دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية ونخبة من فناني قرية الفواخير و المثلثة بفسطاط مصر القديمة وعدد من التنفيذين.

المهرجان إحدى الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية

وشددت نائب محافظ القاهرة، على ضرورة تكاتف جميع الجهات والأجهزة المعنية والتنفيذية، والتعاون المستمر والتنسيق الدائم للإعداد للمهرجان الفني ليخرج بالشكل الحضاري المتميز، لتحقيق الهدف المنشود منه عبر تقديم المنتجات بشكل مبهر وجذاب، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة في هذا المجال و عامل جذب للسياحة الداخلية والخارجية .

ونوهت نائب محافظ القاهرة، الي أن هذا اللقاء يُعد مرحلة لانطلاق الأعمال والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، والتي سيعقبها سلسلة اجتماعات تنسيقية و جولات ميدانية لمتابعة تفاصيل كافة التجهيزات ومتابعة مراحلها أولاً بأول، بدءاً من اختيار موعد المهرجان والاسم المقترح له والمعروضات والمنتجات به، وطريقة العرض المميزة ، والجهات المشاركة به، والرعاة الرسميين، والفعاليات الفنية، والخطة الإعلامية، وأعمال رفع الكفاءة المختلفة من دهانات وإضاءة وإزالة للتعديات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، على ضرورة عمل معاينة لموقع المهرجان ووضع تصور محدد لكافة الفاعليات لخروجه للنور بقوة واعطاءه دفعة قوية من خلال عرض تقديمي مميز للمهرجان يتم شرح فيه هدفه ومقترحات التطوير التي سيتم عملها بقرية الفواخير والمثلثة.

وياتي هذا استكمالا لسلسلة اللقاءات التنسيقية لمواصلة وضع خطة العمل الممنهجة و آلية التجهيزات التي تقوم بها المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لانطلاق مهرجان فنون الفسطاط للحرف اليدوية في اطار جهود الدولة المصرية للتعريف بالفنون المصرية التقليدية و التي عرفها الانسان منذ القدم والتي تعتبر مخزونا تراثيا ثقافيا يميز الهوية المصرية.