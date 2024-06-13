إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني في آثار عين شمس

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا.

وانتهت كلية الآثار جامعة عين شمس من أعمال امتحانات مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كل برامج الكلية على مرحلتين: الأولى البكالوريوس التي انتهت يوم 5 يونيو، والثانية الدراسات العليا يوم 11 من نفس الشهر.

وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

نسب النجاح في كلية الآثار جامعة عين شمس

وأشارت الدكتورة نوال جابر محمد، القائم بأعمال وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن نسبة النجاح العامة في المستوى الأول بلغت 91.8%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج هذا المستوى ما بين: 91.3% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و 87.1% في الآثار الإسلامية، و 96.1 % في الآثار اليونانية والرومانية، و 95.6% في برنامج علوم الآثار والحفائر، و 94.3% في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، و 78.9% في برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية، و 98.7 في برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري.

وبلغت نسبة النجاح العامة فى المستوى الثاني 97.35%، وتراوحت نسب النجاح في برامجه ما بين: 94.1% في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، و94.2% في برنامج الآثار اليونانية والرومانية، و 98.1% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و100% في برامج الآثار الإسلامية، و علوم الآثار والحفائر، ونظم المعلومات الأثرية والتراثية.

كما بلغت نسبة النجاح العامة في المستوى الثالث 99.38% ، بنسب تراوحت في برامجه ما بين: 99.61% في برنامج الآثار الإسلامية، و100% في برامج الآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية والرومانية، وعلوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية.



وأوضح الدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، أنه تم الانتهاء من أعمال امتحانات برامج الدراسات العليا، وشمل ذلك البرامج التالية: (ماجستير ودبلوم الآثار المصرية القديمة، ماجستير الآثار الإسلامية، ماجستير الآثار اليونانية والرومانية، ماجستير ودبلوم علوم الآثار والحفائر، ماجستير ودبلوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية)،

وتراوحت نسبة النجاح في برامج الماجستير ما بين: 100% في برنامج ماجستير الآثار المصرية والآثار اليونانية والرومانية، وعلوم الآثار والحفائر، و96% في ماجستير إدارة المتاحف والمواقع الأثرية و 85,7% ماجستير الآثار الإسلامية.

وذكرت الدكتورة غادة فايد، مدير وحدة القياس والتقويم أن الكلية - التزامًا منها بتوجيهات إدارة الجامعة ووفقًا لقرارات مجلس الكلية فيما يخص التصحيح الإلكتروني- فقد تم الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمرحلة البكالوريوس بإجمالي عدد 5120 ورقة امتحانية لـ 147 امتحان، بواقع 64 امتحانًا للمستوى الأول، و43 امتحانًا للمستوى الثاني، و40 امتحانًا للمستوى الثالث.

يضاف إلى ذلك التصحيح الإلكتروني لمرحلة الدبلوم في الدراسات العليا سواء في المستوى الأول أو الثاني بإجمالي 253 ورقة امتحانية لـ 42 مادة، بواقع 165 ورقة امتحانية لـ 23 مادة للمستوى الأول، و88 ورقة امتحانية لـ 19 مادة في المستوى الثاني.

وأضافت إلى أن دور وحدة القياس والتقويم امتد إلى تقييم جميع الأوراق الامتحانية لكلا المرحلتين من حيث الشكل وصياغة الأسئلة، فضلًا عن استخراج التقارير والبيانات الخاصة بنتائج الطلاب ومقارنة تقديراتهم، والتقارير الخاصة بتحليل الاختبار وأسئلته.