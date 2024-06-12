اكتشاف طعام جديد يمنع الإصابة بالسرطان في حالة تناوله يوميًا

أكد العلماء أن هناك مركبات مختلفة في الأطعمة اليومية يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، ومن بينها، تحظى الفاكهة والخضروات باهتمام كبير، حيث تحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الأوميجا 3 الموجودة في الجوز والفطر.

فوائد الفطر للسرطان

في الوقت نفسه، أثارت تغريدة نشرها لوري شيميك مؤخرًا، وهو ليس طبيباً، اهتمامًا واسعًا، إذ أشار فيها إلى دراسة كبيرة شملت نحو 20 ألف شخص، تزعم أن تناول الفطر يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة تصل إلى النصف. كتب شيميك: "السرطان يكره الفطر تمامًا".

تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض أنواع الفطريات الصالحة للأكل قد تكون فعالة في مكافحة الخلايا السرطانية. تاريخيًا، استخدم الأطباء الآسيويون الفطر لعلاج العديد من المشاكل الصحية لعدة قرون. في الوقت الحاضر، تمت الموافقة على مستخلصات من فطر "ذيل الديك الرومي" وفطر الشيتاكي لعلاج السرطان في اليابان والصين.

في بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت الأوساط الطبية الأمريكية تتفق مع هذا الاتجاه، حيث سلطت سلسلة من الدراسات الضوء على فوائد الفطر في السنوات الأخيرة. استشهد شيميك بدراسة أجراها خبراء في جامعة ولاية بنسلفانيا، حيث راجع العلماء 19 دراسة سابقة عن أنواع مختلفة من الفطر. ووجدوا أن تناول 18 جرامًا من أي نوع من الفطر يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 45%.

مع ذلك، يشير البعض إلى أن الأفراد الذين يتناولون وجبات غذائية غنية بالفطر يميلون أيضًا إلى تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه ويمارسون الرياضة بانتظام. هذا يعني أن انخفاض خطر الإصابة بالسرطان قد يكون نتيجة لعوامل نمط الحياة الأخرى وليس الفطر وحده.

في مراجعة أخرى أجراها علماء هنود وبلجيكيون، تم فحص 32 نوعًا من الفطر وأظهر 11 نوعًا فقط نتائج إيجابية في الاختبارات على البشر. من بين هذه الأنواع، أظهرت خمسة أنواع نتائج واعدة في الوقاية من السرطان، وهي: شيتاكي، ذيل الديك الرومي، ريشي، الفطر الأبيض، ومايتاكي.

يعتقد أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأنواع من الفطر يمكن أن تساعد في حماية الجسم من السرطان من خلال تثبيط تأثير الجذور الحرة، وهي الجزيئات التي تسبب ضررًا للحمض النووي والخلايا. على سبيل المثال، كشفت دراسة أجريت عام 2011 أن تناول مستخلص فطر ريشي لمدة عام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

جزء كبير من الاهتمام بفطر "ذيل الديك الرومي" يعود إلى مركب يمكن استخراجه من الفطر، يُعرف باسم عديد السكاريد K (PSK). يقترح العلماء اليابانيون أن PSK يمكن أن يساعد الجسم على إنتاج عدد أكبر من البروتينات التي تقاوم الفيروسات أو السرطان.

على الرغم من هذه الاكتشافات الواعدة، ينصح خبراء الصحة دائمًا بضرورة الحذر وتجنب الاعتماد على أي نصائح صحية دون استشارة طبية مناسبة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك المرضى للمواد الغذائية.